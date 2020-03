Casoria: salute pubblica, igienizzazione e disinfezione sedi comunali. Richiesta al Sindaco dei consiglieri di Centrodestra.

Considerato che le sedi del Comune di Casoria non sono state sottoposte ad alcuna attività di igienizzazione e disinfettazione e che nelle sedi comunali non sono messe a disposizione degli addetti, degli utenti e visitatori soluzioni disinfettanti per l’igiene delle mani secondo l’art. 2 lettera f del D. P. C. M. del 4 marzo 2020, i consiglieri Angela Russo, Rino Trojano, Gennaro Fico e Alessandro Puzone invitano il Sindaco di Casoria Raffaele Bene ad adottare tutte le misure di igiene e di profilassi pubblica disposte dal Consiglio dei Ministri nel Decreto su citato a difesa della salute dei dipendenti comunali, dei cittadini utenti e della comunità tutta anche evitando l’assembramento di persone in spazi chiusi all’interno delle sedi comunali. In merito ecco la dichiarazione del Consigliere Trojano, tra i firmatari della nota: “Abbiamo ritenuto opportuno invitare il sindaco a provvedere ad horas ad una igienizzazione dei locali di tutte le sedi comunali in considerazione anche di alcune richieste pervenute dai dipendenti i quali lamentavano che all’interno delle sedi comunali non erano state attivati i processi di igienizzazione come in altre sedi di altri comuni, inoltre personalmente ho constatato che nei bagni della sede comunale mancano addirittura i dispositivi per asciugare le mani ed il sapone dagli appositi dispenser”.

