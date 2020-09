CASORIA: Salgono a 62 i positivi in città. Quattro i guariti totali

Giungono pessime notizie riguardo l’andamento della pandemia di Nuovo Coronavirus nella città di Casoria. Tramite un post su Facebbok, il primo cittadino Raffaele Bene ha annunciato la presenza di tre nuovi positivi all’interno del territorio comunale, che fanno salire a 62 i casi totali attivi nella comunità. Crescono invece a 4 i pazienti guariti dal Covid-19. In queste ore altri 2 degenti si definitivamente sono ristabiliti. La cittadinanza è tenuta a seguire le direttive contro il contagie emanate dal governo, onde evitare la proliferazione del virus.

Non penso che tutti i rapporti dei servizi segreti siano scottanti. Alcuni giorni apprendo di più dal New York Times (cit.). Se esiste il diritto di cronaca esisterà anche quello di raccontare, perché un buon giornalista non è quello che scrive, ma quello che parla tacendo.