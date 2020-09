Casoria: risolta la situazione in via Piave, la dichiarazione di Alessandro Puzone

A fine agosto c’è stata l’ennesima segnalazione dei cittadini per dissesti stradali. In particolare, a Via Piave erano stati fatti dei lavori senza poi ultimare e lasciando l’asfalto dissestato. A distanze di poche settimane la situazione è stata risolta e oggi la strada appare come allegato in foto.

“Apprendo con soddisfazione che la buca che segnalai è stata riparata. Permettetemi di ringraziare l’ufficio tecnico per la celerità. Ci siamo abituati al brutto, ai problemi e quando vediamo che qualcosa viene risolto, ci meravigliamo. Io sogno una città ‘normale’ dove, appunto, l’ordinario non diventa straordinario. E mi auguro che tante altre criticità possano essere risolte” – la dichiarazione del consigliere Alessandro Puzone.

Inoltre, in merito al suo ruolo di presidente della commissione trasparenza ha aggiunto :

” Per quanto riguarda le tasse, purtroppo l’IMU era già al massimo, quindi non ci saranno cambiamenti in tal senso. Mentre per le altre tasse, ci sarà un piccolo incremento ma non inciderà troppo poiché le tasse comunale sono già a livelli molto alti, a fronte di servizi che non sono all’altezza.

Il problema più grave, però, è quello della riscossione: se il Comune non riesce a riscuotere, le tasse si alzano per tutti. Almeno per chi le paga”.

Infine, ha espresso totale accordo sulla trasparenza nei confronti dei cittadini che meritano di essere informati concludendo: ”

In qualità di presidente della commissione è giusto che i cittadini sappiano tutto, anche degli atti ordinari. Per me, i casoriani devono sapere anche cosa succede all’interno delle commissioni. Sarebbe un segnale per tutta la città.

Sto facendo di tutto per poter prendere un impegno verso la mia comunità: una volta al mese racconterò tutti i progetti in cantiere, in modo che tutti sappiano le cose che dovranno essere fatte”.