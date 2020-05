CASORIA: RILEVAZIONI ARPAC DURANTE IL PERIODO DEL COVID-19

Tutti temi che, a ben guardare, hanno bisogno di un distinto approfondimento ma che vale la pena riportare come spunto per future riflessioni poiché appare lampante che sulla necessità di ridurre l’inquinamento c’è concordanza. Meno, purtroppo, nell’adottare stili di vita più idonei.

Ad oggi gli sforamenti sono dunque assestati a quota 22, rispetto al valore limite giornaliero (50µg/m3 da non superare per più di 35 volte in un anno).

Approfondendo l’analisi dei dati Arpac, solo in pochissime occasioni le particelle di PM10 hanno superato la soglia dei 30µg/m3, colpisce il fatto che in diversi giorni si è addirittura registrato un ottimistico <5µg/m3.

Ricordiamo che nei soli mesi di gennaio e febbraio avevamo avuto ben 21 sforamenti di PM10, queste le volte in cui la media giornaliera di PM10 ha superato i 50µg/m3 consentiti. Quei dati prospettavano una situazione che non lasciava ben sperare.

Ci sono due cose durature che possiamo lasciare in eredità ai nostri figli: le radici e le ali (cit.). Fondiamo le prime con l'educazione ed il senso civico , mentre le ali, la speranza di un futuro migliore, si conferiscono con il buon esempio di chi in prima persona si batte per ciò in cui crede.