Casoria: realizzazione area giochi all’interno del parco Michelangelo

Dopo aver presentato il progetto, la città di Casoria ha ottenuto il finanziamento per realizzare l’area giochi all’interno del Parco Michelangelo.

“Un altro finanziamento ottenuto, continueremo a lavorare per migliorare sempre di più la nostra Città” – il commento del sindaco Raffaele Bene.

Eppure, non mancano le critiche e le segnalazioni dei cittadini che rammentano al primo cittadino l’urgenza di ripristinare la parte del marciapiede, praticamente inesistente, in via Comunale Castagna per la sicurezza di tutti, in particolare dei ragazzi che si recano a scuola. C’è chi invita il sindaco a dedicare uno spazio ai diversamente abili e di asfaltare le strade casoriane e ancora, chi ricorda che anche in zona Cittadella ci sono i bambini che vorrebbero una giostra o di occuparsi della manutenzione di quelle già presenti ad Arpino.

Insomma, la speranza è che con il nuovo anno siano incrementati tutti questi lavori per una città più vivibile e sicura per tutti.