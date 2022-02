Casoria : ratti in città

Tra i problemi della città di Casoria va evidenziata la presenza di topi che circolano in libertà per le strade.

Le segnalazioni arrivano da via Gioacchino D’ Anna, nei pressi del centro della città.

Le lamentele, per giusta causa, arrivano dai cittadini e dall’assessorato all’ambiente, retto da Paola Ambrosio, è arrivata risposto all’ appello. “ Ci siamo subito messi all’opera, riscontrando come i roditori partissero da un fondo privato sito in zona. Abbiamo quindi avvertito l’Asl Napoli Due Nord,che ha effettuato l’ opera di derattizzazione, mentre le guardie ambientali hanno rilevato la presenza di scarti alimentari probabilmente depositati da esercenti di vicine attività di ristorazione, per le quali le stesse guardie ambientali effettueranno le doverose attività di controllo“.

Da ciò si evince che il problema deriva sia dalla mancanza di senso civico di alcuni cittadini, in quanto la zona era già era stata messa sotto attenzione da parte dell’ Amministrazione Comunale.

” Se però qualche cittadino sprovveduto ha deposita in maniera incivile rifiuti che scatenano il fenomeno denunciato, le colpe vanno attribuite principalmente agli autori di questi gesti sconsiderati, che saranno oggetto di attenta vigilanza e di severe sanzioni se dovessero insistere in comportamenti nocivi per la salute e il decoro cittadino” – ha aggiunto Marco Colurcio, consigliere comunale della maggioranza. Inoltre, pare che analoghi episodi, come riportato su internet, siano stati riscontrati anche nei quartieri Arpino, Castagna e Stella.

I cittadini sono indignati e sperano in interventi mirati e risolutivi.