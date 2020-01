Casoria: ragazzina aggredita da una baby gang all’Uci Cinema, video shock

In poche ore, è diventato virale il video in cui una ragazzina viene accerchiata e aggredita con ferocia da un branco di coetanee. L’aggressione è avvenuta lo scorso sabato sera all’esterno dell’Uci Cinema nei pressi dell’area parcheggio da parte di un branco di adolescenti di età apparente tra i tredici e i sedici anni, presumibilmente di Arzano e San Pietro a Patierno, a danno di una loro coetanea immortalata in un video diffuso, a quanto pare, dalla zia della vittima. Nel filmato vengono ripresi dei minori, facilmente identificabili, in medias res mentre tirano i capelli, danno calci e pestano la vittima, sotto lo sguardo impassibile dei passanti che non intervenivano a porre fine a questo scempio.

“Un agguato in piena regola, un’aggressione in puro stile criminale. E pensare che a metterla in pratica siano delle adolescenti fa venire i brividi. È purtroppo il segno che non esistono più freni, non esistono più limiti. La cultura della violenza, spesso imparata in famiglia, prende il sopravvento e crea generazioni di incivili e delinquenti” – hanno dichiarato Francesco Emilio Borrelli, consigliere regionale dei Verdi e Gianni Simioli, speaker radiofonico.

“Abbiamo deciso di segnalare questo video alle forze dell’ordine. Chiediamo che vengano visionate le telecamere del parco commerciale e individuate le ragazzine responsabili dell’aggressione. Vanno assolutamente fermate, punite ed educate. Ne va del loro futuro” – hanno concluso.

Una cosa è certa, in questo video si evince il fallimento delle famiglie che non sono state in grado di assolvere all’arduo ma necessario compito di educatore. Probabilmente le ragazzine non sono neanche imputabili dal punto di vista giuridico, ma il problema è alla base ovvero nel profondo contesto di degrado socio-culturale in cui versano molte periferie e città, non solo del napoletano ma di tutta Italia. Raccapricciante é anche constatare lo sguardo indifferente dei passanti ma in una società che non sempre tutela vittime e insegnanti in veste di educatori, forse è il sistema a dover cambiare.