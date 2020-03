Ecco i numeri che non vorremmo mai dare. Una triste contabilità di casi di nostri concittadini positivi al Covid-19. Vi rinnoviamo l’invito accorato: RESTATE A CASA! Qui di seguito il comunicato del Sindaco Bene, da poco pubblicato sulla sua pagina social:

“Mi sono stati appena comunicati dall’Asl NA2NORD altri 4 risultati positivi al Covid-19.

Anche in questo caso si tratta di persone contagiate nei giorni scorsi e che già erano in isolamento.

Siamo a 32 casi accertati nel comune di Casoria”.

