Casoria: progetto C. I. B. O. – Contro il bullismo organizziamoci

Il termine bullismo deriva dall’inglese “bullying” e designa un fenomeno caratterizzato da violenza, verbale e fisica, tra pari in un contesto di gruppo. Nel momento in cui queste intimidazioni e persecuzioni continuano con immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet, si parla di cyberbullismo.

In occasione del 7 febbraio, giornata mondiale contro il bullismo e il cyberbullismo, il Sindaco di Casoria Raffaele Bene ha reso noto attraverso un comunicato che “il Comune di Casoria, in qualità di capofila dell’ambito N 18, ha ottenuto il finanziamento dalla Regione Campania del progetto “C.I.B.O – Contro il Bullismo Organizziamoci”, in partenariato con enti del terzo settore e istruzioni scolastiche.”

L’ obiettivo del progetto è quello di prevenire e sensibilizzare rispetto a tali tematiche, coinvolgendo le istituzioni pubbliche e private del territorio e informando sul corretto uso delle nuove tecnologie con interventi diretti al rispetto della dignità individuale, alla valorizzazione delle diversità ed al contrasto di tutte le discriminazioni.