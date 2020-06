Casoria: primo consiglio comunale dopo l’emergenza sanitaria.

Convocato per domattina 24 giugno, alle ore 9:30, il Consiglio Comunale della città di Casoria.

Per l’amministrazione del Sindaco Avv. Raffaele Bene, si tratta di una seconda ripartenza, dopo il forzato arresto causato dal Covid-19.

L’assenza del dibattito e del confronto nell’assise comunale, prolungatasi per oltre quattro mesi, non poteva che determinare un’impegnativa ripresa dei lavori assembleari.

Difatti, sono ben tredici i punti all’ordine del giorno che emergono dalla convocazione, tra questi:

proposta al Consiglio Comunale approvazione modifiche del regolamento “consulta delle persona con disabilità”;

proposta di approvazione “proposta di approvazione per la disciplina dell’uso dei beni comuni urbani”;

mozione di sfiducia/revoca del presidente del consiglio comunale;

frazione Arpino – Cittadella: situazione attuale e prospettive;

discussione sul Puc.

Nonostante la rilevanza degli argomenti da trattare, non sarà consentito ai “non addetti ai lavori” l’accesso alla sala Consiliare.

Lo svolgimento della seduta sarà, pertanto, regolamentato in forza delle norme atte a prevenire la diffusione del contagio, così come predisposte nel provvedimento a firma del Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione.

In particolare: l’ingresso sarà consentito per il solo numero massimo dei posti a sedere, come individuato nell’allegato planimetrico alla suddetta nota, e sarà obbligatorio l’uso della mascherina a protezione delle vie respiratorie, come stabilito dalle norme regionali tutt’ora vigenti.