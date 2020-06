Casoria piange Camara, rifugiato politico partecipante al progetto Casoria Ambiente

Camara Moussa, rifugiato politico che partecipava al progetto di Casoria Ambiente, è morto a soli 32 anni venerdì 26 giugno.

“In pochi giorni Camara si era fatto apprezzare per i modi gentili, la voglia di lavorare e la competenza nelle operazioni di diserbo, che anche grazie a lui avevano avuto una notevole accelerazione” – ha reso noto Casoria Ambiente sui social.

Era nato a Bamako, Mali, il 10 maggio 1988 probabilmente per delle complicanze relative a schegge non asportate di una granata che lo investì quattro anni fa in Libia.

” Questa singola storia deve far riflettere tutti noi sulla concretezza delle tragedie che sono vissute dalle persone che scappano dalla repressione e spesso, in Libia o in altri luoghi, trovano la guerra, i soprusi, le torture e la morte” – ha continuato l’amministratore Gianluca Aceto.

In molti casi, la migrazione è frutto di un’esigenza di sopravvivenza piuttosto che di un progetto ragionato. Le persecuzioni e i soprusi costringono le persone a fuggire dai loro paesi d’origine e ancora oggi suscitano diffidenza e paure mai sopite nella popolazione autoctona del paese di destinazione.

“Camara lascia moglie e un figlio, a cui inviava tutto quello che era in grado di guadagnare. Ci stringiamo alla sua famiglia e alla cooperativa LESS, con cui Camara realizzava i progetti di integrazione socio-lavorativa” – ha concluso Aceto.