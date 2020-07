Casoria, partito il tirocinio formativo per i vincitori del concorsone regionale

Forze fresche al comune di Casoria. Ieri mattina è cominciato il tirocinio per i vincitori del concorso indetto negli scorsi mesi dalla Regione Campania. Anche a Casoria arrivano quindi nuovi innesti per potenziare il corpo dei vigili urbani e gli uffici comunali, da un po’ di tempo a corto di personale. Soddisfatto il primo cittadino di Casoria Raffaele Bene, che su Facebook ha manifestato il suo entusiasmo per l’arrivo dei nuovi giovani dipendenti che andranno a rinforzare la squadra di dipendenti pubblici che lavora quotidianamente per garantire ai cittadini lo svolgimento dei servizi necessari alla comunità.

