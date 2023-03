Casoria, partiti i lavori alle strade zona Stadio

Sono partiti questa mattina con la scarificazione di via Tenente formicola e della piazza omonima i lavori di rifacimento delle strade che circondano lo stadio San Mauro.

L’intervento riguarderà una volta terminato anche il viale Olimpico, via Pietro Ferrara, il tratto della Strada Sannitica che conduce a via Pietro Nenni.

I lavori, già partiti in ritardo a causa del maltempo, rischiano di subire ritardi per le avverse condizioni meteo previste in questi giorni ma dovrebbero comunque concludersi entro la prima diecina di giorni del mese di marzo.