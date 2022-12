Casoria, partita la riqualificazione del Parco dei Pini

Con l’intervento sui muri di recinzione che saranno ridotti e abbattuti è partita questa mattina la riqualificazione delle aree comuni del complesso residenziale ex legge 219 di via Giovanni Pascoli ad Arpino, meglio conosciuto come Parco dei Pini.

L’intervento prevede la riqualificazione di tutte le aree comuni, delle aree verdi e degli impianti sportivi ivi esistenti fin dalla costruzione del complesso agli inizi degli anni ’80 del Novecento, dopo il terremoto del 23 dicembre che sconvolse la Campania.

Ulteriori interventi sono previsti presso la scuola annessa al parco e la realizzazione di un Centro Servizi per la Famiglia.

Si tratta del riammodernamento di un progetto preesistente finanziato con i fondi del Piano Nazionale per la Riqualificazione delle Aree Degradate che l’Ufficio Urbanistica del Comune di Casoria è riuscito ad intercettare.

Una riqualificazione generale che abbatterà i confini statici del parco che per anni hanno costituito una forma di ghettizzazione. Una apertura ai tempi della città che investe di responsabilità soprattutto i cittadini residenti che saranno chiamati a salvaguardare ciò che di buono viene messo loro a disposizione.