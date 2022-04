Casoria, oggi consiglio comunale con importanti temi politici

Si svolgerà questa mattina alle 9.00 ed eventualmente in seconda convocazione domani alle 10.00 il Consiglio Comunale di Casoria con due importanti temi politici in discussione.

Si discuterà della sede di Arpino, sui problemi che ne hanno prodotto la chiusura.

Inoltre si discuterà dei progetti presentati e quelli in programma per il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.