Casoria nel pieno della seconda ondata: sono 32 i casi positivi al coronavirus

Salgono a 32 gli attualmente postivi al Covid nella città di Casoria. Un incremento ragguardevole rispetto all’ultimo bollettino pubblicato dal Sindaco nella giornata di venerdì, che contava 25 casi attivi. Si registrano quindi 7 nuovi contagiati riscontrati in poco meno di una settimana. Numeri importanti, che riportano alta l’attenzione di cittadini e istituzioni nei confronti della pandemia. Allo stesso tempo l’ASL Napoli 2 Nord ha comunicato l’avvenuta guarigione del primo paziente contagiatosi in questa “seconda ondata” da nuovo coronavirus. Il primo cittadino Raffaele Bene invita la cittadinanza alla prudenza e al rispetto delle normative anti-covid.

Non penso che tutti i rapporti dei servizi segreti siano scottanti. Alcuni giorni apprendo di più dal New York Times (cit.). Se esiste il diritto di cronaca esisterà anche quello di raccontare, perché un buon giornalista non è quello che scrive, ma quello che parla tacendo.