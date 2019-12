Casoria: Natale nella spazzatura

Senso di appartenenza, spirito di comunità che rafforzano il senso di sicurezza , soprattutto nelle fasce di popolazione più fragili quali anziani, bambini, disabili,sono questi i valori veicolati dal Natale. I cittadini aspettano di vivere questi giorni in un clima di serenità , non certo assediati dalla spazzatura e costretti a pulire essi stessi le strade dove abitano.

Alla luce di quanto rilevato e suddetto, si chiede pertanto, all’amministrazione di provvedere con urgenza affinchè venga ripristinato il decoro urbano, rimuovendo sistematicamente i cumuli d’immondizia che fanno bella mostra di sé, nei quartieri di Casoria e pulendo le strade ,divenute ricettacolo non solo d’immondizia ma anche dei detriti rilasciati dall’ultimo temporale.

Ci si chiede a questo punto, i soldi versati per pagare le tasse della spazzatura, perché non vengono utilizzati in maniera appropriata, per rendere più vivibile la nostra città’?

Queste sono le richieste di tante persone, che da stamattina si stanno rivolgendo alla mia associazione, per essere tutelati, perchè delusi da questo Natale di austerity che l’attuale amministrazione ha voluto, non preoccupandosi più di tanto di provvedere, così come hanno fatto i Comuni limitrofi, ad abbellire e ripulire la nostra Casoria, per celebrare degnamente queste festività.

Dott.ssa Assunta Silvestri

Presidente dell’Associazione l’Ancora del Sorriso