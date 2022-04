Casoria, nascondeva in casa droga e una pistola carica rubata a Fiumicino. Carabinieri arrestano 41enne

A Casoria i carabinieri della locale stazione hanno arrestato per detenzione illecita di sostanza stupefacente, ricettazione e detenzione abusiva di armi F. M., 41enne del posto già noto alle forze dell’ordine.

Durante un servizio a largo raggio i militari hanno perquisito l’abitazione dell’uomo e lì hanno rinvenuto e sequestrato una pistola beretta calibro 22 rubata nel 2017 a Fiumicino con all’interno un caricatore carico di 7 proiettili ed anche altre 10 munizioni dello stesso calibro. In una busta, invece, i carabinieri hanno trovato 105 grammi di cobret ed altre 18 dosi della stessa sostanza. Sequestrato anche un bilancino di precisione.

L’arrestato è in carcere in attesa di giudizio.