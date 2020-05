Casoria: Luisa Marro lascia Campania Libera. Scenari politici post pandemia

di Andrea Papaccio – Nella giornata di domenica, al termine di una riunione del Gruppo politico maggioritario in Consiglio comunale, che fa riferimento alla leadership del Sen. Casillo, la Prof. Luisa Marro, volto noto, ed apprezzato della politica locale da almeno 15 anni a questa parte, ha abbandonato tra lo stupore generale le fila di Campania Libera, un vero fulmine a ciel sereno che colpisce l’ambiente politico della città di Casoria. La Marro, tra le consigliere più conosciute della zona, è considerata tra le politiche più affidabili del territorio casoriano, una donna che ha resistito nel tempo a diverse amministrazioni, mettendo sempre l’interesse dei cittadini davanti a tutto. Ieri la notizia shock, rimbalzata immediatamente a Piazza Cirillo che sicuramente ha destato sorpresa ed anche una certa inquietudine. Una scelta sofferta la sua, ma decisa, tanto da scegliere la giornata festiva per il “fatal annuncio”. Da capire adesso come si comporterà l’ex consigliera di CL in vista delle imminenti elezioni regionali, visto che il suo ormai ex partito Campania Libera ed il suo indiscusso leader sono in corsa per supportare la ricandidatura e la rielezione del Presidente De Luca, e la riconferma del Sen. Casillo nel parlamentino regionale, dove in questa consiliatura ricopre il ruolo di Vice-Presidente vicario del Consiglio regionale della Campania. Caso Marro a parte, negli ultimi tempi da fonti attinte dagli stessi interessati, che al momento non vogliono fare dichiarazioni, si apprende che alcuni rappresentanti di forze politiche di maggioranza denotano una certa insofferenza, rispetto a scelte prese dal Sindaco Bene, non condivise e che non hanno gradito. Tant’è che ci sono documenti protocollati in Comune con richieste di chiarimenti su alcune scelte importanti operate dal primo cittadino. Non appena cessato il periodo di pandemia, si va verso una verifica politica, con possibile richiesta di azzeramento e/o modifiche della attuale compagine di governo della città, che non sembra più trovare il gradimento di pezzi consistenti della maggioranza politica al governo della città.Questi gli scenari politici prossimi futuri. A meno che non vadano a buon fine i tentativi, finora falliti, di riportare il sereno nel cielo ormai plumbeo della politica locale.

