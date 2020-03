Casoria: l’importanza di restare a casa in un momento delicato della nostra storia

L’ignoranza regna sovrana. Molto probabilmente è questo il vero virus che bombarda da sempre il nostro mondo.

Forse vivere in una società con un rigoroso senso civico in cui tutti rispettano il decreto del Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte di restare a casa evitando inutili spostamenti, è un’utopia. Almeno per una parte minoritaria della popolazione che continua a non limitare le uscite e le relazioni sociali non distanziate.

Senza forse, quando inizieremo a vedere la luce in fondo a questo tragico tunnel mancheranno ancora diversi chilometri per esserne fuori per davvero e la colpa sarà solo nostra, o meglio di coloro che continuano a non rispettare un’ordinanza.

Un’ordinanza che ci chiede di sacrificarci un po’ oggi rinunciando alla vita sociale, agli abbracci e al contatto umano per poi stare bene domani e ritrovarci tutti insieme di nuovo. Invece, ci sono ancora persone che la mattina vanno a correre per strada, bambini ed adulti che giocano a calcio come se nulla fosse (come nella foto in Piazza Cirillo apparsa sul gruppo social “Sei di Casoria Se”), anziani e persone adulte che si riuniscono come agli alcolisti anonimi. Bisogna fermarsi, oggi per poi ripartire domani e rifarci di tutte le rinunce e le costrizioni sofferte in questi lunghi giorni.

Ed allora lo ripetiamo: ascoltate le istituzioni.

Restate a casa e le cose andranno bene.

