Casoria: l’importanza dell’ Oss nell’assistenza socio – sanitaria, la testimonianza di un operatore

Oltre ai medici e agli infermieri, un’altra figura molto importante nell’assistenza socio – sanitaria è quella dell’ Oss, l’operatore socio – sanitario. Purtroppo, si tratta di una categoria spesso poco riconosciuta e rispettata

“L’ oss è una figura dimenticata. Si parla di medici e infermieri ma pochi nominano anche gli oss. Siamo sempre stati discriminati ma siamo di supporto agli infermieri, facendo anche dei corsi interni se richiesto” – ha dichiarato un somministrato dell’ Università degli studi di Napoli Luigi Vanvitelli.

Rischiano la vita ogni giorno durante questa emergenza del Coronavirus e sono in trincea insieme a tutto il personale medico eppure si sentono amareggiati perché non vengono considerati come dovrebbero.

” Stiamo lavorando in una sanità che alla luce di quanto sta succedendo non ci dà protezione, lavoriamo ore in più rispetto alle 156 ore che ci spettano da contratto e non veniamo pagati nulla in più” – ha concluso l’operatore.

Questa figura professionale esiste da anni e non solo durante quest’ emergenza, pertanto il loro è un appello affinché vengano riconosciute le loro competenze, la loro preparazione e soprattutto i loro diritti.

Molti di loro che hanno un contratto tramite agenzia rischiano dopo anni di lavoro di perdere il lavoro alla scadenza del contratto.

” Essere definito eroe è troppo, sono semplicemente una persona che fa il suo lavoro da quindici anni con un’agenzia. Io ho accettato questo lavoro per passione, mentre ci sono vincitori di concorso che sono stati chiamati anche da altri ospedali e hanno rifiutato di andarci o perché troppo lontani o per l’emergenza Covid-19. Il mio contratto scade alla fine dell’anno, e non so se sarà rinnovato. Spero che sia riconosciuto almeno il diritto di un contratto di lavoro fatto al di fuori dell’agenzia” – ha concluso l’operatore.