Casoria: le iniziative solidali degli imprenditori di Uniti per la Campania

A partire dallo scorso 8 aprile sono stati consegnati 300 pacchi con generi alimentari a coloro che stanno vivendo un momento di difficoltà a causa dell’emergenza socio – sanitaria. Si tratta di un’iniziativa di ‘Uniti per la Campania’ , nata dall’idea di un gruppo di imprenditori campani atta ad accrescere sempre di più la forza risolutrice di questa problematica,

in collaborazione con la Protezione Civile di Casoria, della Caritas e di altre associazioni benefiche che si sono occupate della distribuzione.

“Ogni nostro contributo servirà a donare un sorriso e un attimo di gioia a qualcuno che ne ha bisogno” – hanno postato sulla pagina Facebook.

Il loro è anche un appello rivolto ai cittadini e agli altri imprenditori affinché tutti aderiscano alle loro iniziative con lo scopo di aiutare il prossimo e alleggerire in parte il peso di questa situazione critica.

Tra le iniziative sostenute da Uniti per la Campania vi è ‘Colora il Corona’, che ha visto la collaborazione di imprenditori e consiglieri di opposizione come Angela Russo e Alessandro Puzone per la distribuzione di mascherine gratuite.

Giovanni Palmentieri, presidente della Casoria calcio è uno degli imprenditori che ha preso parte a questa iniziativa di sostegno per i più bisognosi e di solidarietà nei confronti del personale medico che ogni giorno è sottoposto a gravosi e impegnativi sacrifici.

” Si tratta di un progetto che non si fermerà con l’emergenza Covid-19. In seguito, ci saranno altre iniziative da sensibilizzare come i presidi ospedalieri, per il Pascale e il Santobono e soprattutto per i bambini” – ha affermato Palmentieri.