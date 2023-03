Casoria, le forze dell’ordine entrano nel campo rom

I Carabinieri e la Polizia Locale di Casoria hanno compiuto una massiccia operazione di controllo e prevenzione all’interno del campo Rom di via Cantariello.

L’attività è stata condotta sul doppio binario della repressione delle condotte illecite e dell’assistenza sociale, in questo caso grazie alla presenza del personale del Comune di Casoria.

Scopo principale l’aggiornamento nel censimento dei rom presenti all’interno del campo, attualmente 110, con particolare rilievo dei minori in età scolare che sono risultati essere 49 e per i quali sarà consolidato mediante azioni mirate il loro percorso educativo.

Sono state verificate le condizioni ambientali della zona per poter programmare la bonifica dai numerosi rifiuti presenti dopo che nei giorni scorsi, grazie a fondi messi a disposizione da Casoria Ambiente, sono state installate nuove telecamere per reprimere il fenomeno dell’abbandono.

In particolare gli operatori della Polizia Locale hanno controllato 12 auto che sono risultate senza la copertura assicurativa e quindi sanzionate e sottoposte a fermo amministrativo. Per le auto a targa straniera sono in corso ulteriori accertamenti da parte degli uffici di supporto agli agenti.

“Voglio complimentarmi a nome dell’amministrazione con l’Arma dei Carabinieri per l’eccellente lavoro svolto in via San Salvatore – scrive il sindaco Raffaele Bene – E’ un’area sulla quale stiamo da tempo incidendo con Polizia Locale e uffici competenti su un doppio binario: educazione e sicurezza attraverso i confronti con i rappresentanti della comunità e con le istituzioni sovracomunali, ma anche con controlli mirati e interventi rilevanti, a partire dall’installazione di una telecamera di videosorveglianza. Stiamo facendo passare due concetti importanti: a Casoria non esistono zone franche, ma ogni bambino che vive qui è un figlio di Casoria. Dobbiamo garantire con gli stessi diritti, anche i medesimi doveri”.