Casoria: l’Avv. Fabio Cristarelli nominato Responsabile del nuovo ufficio legale zonale della Confederazione dello Sport Campano

L’Avvocato casoriano Fabio Cristarelli, nominato responsabile del nuovo ufficio zonale della Confederazione dello Sport Campano. Il suo ruolo sarà quello di promotore di iniziative sportive e formative in tutta l’area a Nord di Napoli. Un ruolo che gli è congeniale, in quanto l’Avv. Cristarelli è stato uno degli artefici della rinascita del calcio, qui a Casoria. Oltre che essere impegnato in campo sociale e culturale. Infatti è tra i fondatori ed amministratori del Gruppo social “Seidi Casoriase, di sicuro il più noto e cliccato qui a Casoria. Con una lista civica ispirata a detto gruppo si è candidato a sindaco alle ultime amministrative, conseguendo un lusinghiero risultato. Specializzato in appalti ed impiantistica sportiva, avrà anche il compito di assistere e supportare le associazioni sportive territoriali.

La Confederazione dello Sport è una associazione di categoria che ha la finalità di rappresentare gli operatori sportivi, i gestori di impianti dedicati allo sport e di tutte le professioni che ruotano nell’ambito del mondo dello sport. Sulla sua pagina social, l’Avv. Cristarelli così ha commentato la nomina ricevuta: “

Ricambierò l’onore e l’onere dell’incarico con la passione e l’abnegazione che nutro nei confronti dello Sport e della sua elevata funzione socio-educativa”. All’Avv. Cristarelli gli auguri del Giornale di Casoria.