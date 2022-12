Casoria, lavori alla 219 di Via Castagna, si presenta il progetto futuristico

Il 14 dicembre in sala consiliare, alle ore 10.00 sarà presentato un progetto ambizioso, quello della 219 di via Castagna.

Si tratta della riqualificazione dei 48 alloggi del complesso di edilizia popolare, costruiti dopo il terremoto del 1980. Un parco che si estende su 6800 metri quadrati dove mai in questi anni sono stati compiuti interventi di risanamento radicali.

Il piano è firmato da Massimo Alvisi, architetto di fama internazionale attraverso lo studio Alvisi Kirimoto. Il progetto lascerà tutti i residenti nei loro alloggi, ampliando gli spazi verdi con balconi e giardini comuni sul tetto e prevedendo interventi anti-sismici per rendere sicura la zona. Il fiore all’occhiello sarà il parco aperto con orti condivisi e l’installazione di un sistema di rigenerazione energetica innovativo. Ogni balcone avrà, inoltre, delle microserre che potranno essere condivise per rafforzare anche il senso di comunità

Il progetto da 7,5 milioni di euro, frutto dei fondi del Pnrr, sarà presentato in due fasi nella giornata di mercoledì 14 dicembre a Casoria. Alle 10 è previsto un incontro nella sala consiliare del Comune nel quale saremo presenti come amministrazione comunale insieme allo staff di professionisti che si è occupato dell’opera. Accanto a me illustreranno il progetto in particolare l’assessore Maria Tommasina D’Onofrio e il responsabile dell’ufficio tecnico Salvatore Napolitano. Alle 11.30 è fissato, invece, un sopralluogo nel Parco interessato dagli interventi per incontrare i residenti e spiegare loro il progetto

“E’ un appuntamento che proietta Casoria in una dimensione finora sconosciuta – afferma il sindaco, Raffaele Bene – un progetto innovativo per l’Italia, firmato da una delle eccellenze del nostro Paese, che ci permetterà non solo di riqualificare un quartiere importante come via Castagna, ma anche di aprire uno squarcio sul futuro.”

“Ridare dignità alle nostre periferie era il primo obiettivo: ora stiamo scrivendo una strada nuova, dove ecosostenibilità e senso di comunità sono unite – conclude il Sindaco – parlare di parco con orti, energie rinnovabili e aree verdi condivise sembrava utopia ed invece è la realtà che mostreremo mercoledì. Partendo da un presupposto che è poi la base del progetto e della nostra di idea di riqualificazione urbana: il quartiere è di ogni singolo residente, così come Casoria è di ognuno di noi”