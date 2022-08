Casoria, lascia l’assessore Brancaccio

di Maria D’Anna – “ Mi aspetta un impegno professionale di rilievo e di grande soddisfazione, per cui dovrò dare la massima concentrazione e dedizione, non potendo conciliarlo con l’azione amministrativa”. Con queste affermazioni Luca Brancaccio, che ricopriva la carica di assessore ai Lavori Pubblici del Comune di Casoria, spiega le sue dimissioni ufficiali dalla carica affidatagli dal sindaco della città Raffaele Bene. Brancaccio ringrazia la città, il sindaco stesso, il presidente del consiglio comunale Andrea Capano, i consiglieri comunali, i suoi ormai ex colleghi assessori, i dirigenti ed i dipendenti comunali per la collaborazione, sicuro che continueranno il loro impegno nell’interesse della città.