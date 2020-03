Casoria: l’appello del Sindaco ai cittadini

” Tutti sapete del caso di Covid 19 in città e vi dico di stare tranquilli. L’ ASL, la Protezione Civile, il Comune ed io personalmente abbiamo fatto e stiamo facendo tutto quanto sia necessario fare nel pieno rispetto del protocollo dettato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri e dall’Organizzazione sanitaria – ha dichiarato il sindaco di Casoria, l’avvocato Raffaele Bene.

L’invito del primo cittadino è quello di non alimentare paure e di non dare credito a dicerie e a voci incontrollate bensì di ascoltare solo le fonti certe e ufficiali quali Asl, la Regione, la Protezione Civile e il sindaco stesso. Bisogna mantenere la calma e la lucidità rispettando chi in questo momento si trova sotto osservazione e lotta con la paura del virus.

“Purtroppo dobbiamo abituarci a vedere nella nostra città ambulanze e veicoli della protezione civile con personale vestito con tute e mascherine. Si tratta di un’immagine forte ma ciò deve darci ancora più fiducia – ha concluso.

Inoltre, come ha affermato sulla sua pagina Facebook insieme all’Assessore all’ Ambiente Franco Russo, è stato attivato il servizio di autobotte.

“Stamattina è stato attivato il servizio di pulizia e di disinfezione, oggi a Casoria centro e domani ad Arpino. C’è il calendario che abbiamo fatto per tutta la città a tempo indeterminato” – ha affermato Russo.