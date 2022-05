Casoria, l’amministrazione incontra i commercianti di Arpino.

Riceviamo e pubblichiamo – Presso la sala riunioni del Comune di Casoria si è tenuto un proficuo e costruttivo incontro tra l’amministrazione comunale, capeggiata dal sindaco Raffaele Bene ed un gruppo di rappresentanti di cittadini e commercianti della frazione di Arpino. Tanti i punti di confronto ed i chiarimenti che necessariamente, per entrambe le parti, era giusto mettere in campo nell’esclusivo ed unico obiettivo di ridare dignità alla frazione. Si sono toccati temi delicati quali la problematica della chiusura temporanea degli uffici precedentemente allocati presso la struttura comunale sita in via Benedetto Croce, l’indispensabile intervento sulla rete fognaria di via nazionale delle Puglie, la necessità di una maggiore attenzione alla riqualificazione urbana ed al controllo del quartiere da parte delle forze dell’ordine. Su questi punti l’amministrazione ha preso impegni concreti; si apriranno presto infatti presso la sede degli uffici comunali della cittadella gli uffici di stato civile ed anagrafe, saranno sistemati inoltre, sempre nella frazione di Arpino, gli uffici del patrimonio e dell’ambiente. Si è impegnata a ricercare anche la giusta collocazione per un presidio di polizia municipale la cui presenza sul territorio è ritenuta indispensabile ed urgente. Porterà poi a stretto giro a conoscenza della città la progettazione del rifacimento di via nazionale delle Puglie i cui lavori verranno affidati entro fine anno.La tutela e la miglioria globale della frazione non potrà comunque mai prescindere da una stretta correlazione e collaborazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione. Riteniamo si sia fatto oggi, proprio in questa direzione, un primo fondamentale ed importante passo.