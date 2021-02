Casoria: la replica del Sindaco al ricorso al Tar

Pochi giorni fa undici consiglieri comunali ovvero Angela Russo, Stella Cassettino, Alessandro Graziuso, Luisa Marro, Vincenzo Ramaglia, Nicola Rullo, Elena Vignati, Mauro Baratto, Gaetano Palumbo, Pasquale Fuccio e Orsino Esposito hanno firmato il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale in merito alla seduta consiliare del 30 dicembre 2020. Prima ancora, ci sono state la nota al prefetto e l’interrogazione parlamentare. Questa la replica del primo cittadino:

“Ritengo che l’operato dell’ufficio sia, sino a prova contraria, sempre legittimo. Dal mio punto di vista, è evidente un’attività fortemente speculativa messa in campo dall’opposizione che ritiene che le modalità di incontro da remoto nello svolgimento del consiglio comunale non debbano essere adottate perché in presenza è più facile urlare e dare sfogo al proprio carattere e modo di operare”- ha affermato Raffaele Bene.

“Sarà l’autorità giudiziaria a valutare se l’operato adottato dal Comune sia legittimo o viziato ” – ha concluso il sindaco.