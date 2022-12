Casoria, la polizia municipale salva la vita di un bambino

Un gesto eroico quello compiuto da due operatori della Polizia Locale di Casoria che ha consentito, in sinergia con la Centrale Operativa, di salvare la vita ad un bambino di sette anni.

Una sera come tante di qualche giorno fa, piovosa all’inverosimile. Una pattuglia della Polizia Locale sta compiendo il suo servizio d’istituto agendo sulla sosta selvaggia per sbloccare il traffico di via Nazionale delle Puglie che proprio quella sera, anche per la chiusura del cavalca ferrovia di via Lufrano, è particolarmente difficile.

L’attenzione degli agenti è attirata da un auto guidata da un uomo anziano che è paralizzata nel traffico e suona il clacson all’impazzata. Compiendo scatti a zig zag senza però muoversi granché.

Avvicinatisi i due operatori si rendono conto che sul sedile posteriore in braccio alla mamma c’è un bambino in preda a fortissime convulsioni e privo di sensi. Contemporaneamente la persona anziana che era alla guida in preda alle lacrime manifesta agli agenti di voler portare suo nipote al Santobono ma di non essere in condizioni di guidare la propria auto.

Gli operatori si rendono conto che il bambino è in fin di vita, le forti crisi convulsive non gli consentono di respirare. È già cianotico quindi al più presto possibile deve essere condotto ad un presidio ospedaliero.

Decidono quindi di procedere ad un gesto assolutamente straordinario per le procedure di polizia. Fanno salire il bambino, la madre e la nonna a bordo della volante e decidono di recarsi al presidio ospedaliero di Acerra perché giungere al Santobono potrebbe risultare troppo difficoltoso per salvare la vita al bambino che nel frattempo manifestava evidenti crisi respiratorie.

Comincia così una corsa a sirene spiegate verso la Clinica Villa dei Fiori. Nel frattempo gli agenti della volante coordinandosi con la centrale operativa riescono a far avvisare il presidio ospedaliero dell’imminente arrivo di un bambino in crisi respiratoria che necessita di ossigeno immediatamente.

Così accade, la Centrale Operativa attiva presso il Comando fa attivare il soccorso immediato al bambino che dopo esser stato stabilizzato ad Acerra viene subito trasferito al Santobono per le cure.

Si scoprirà poi che il bambino (nome di fantasia Luca) compirà sette anni il prossimo 22 dicembre ma nel frattempo grazie a due operatori della polizia locale il suo regalo di Natale lo ha già avuto.