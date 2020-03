Casoria: la polizia di stato sequestra 875 mascherine non idonee all’uso sanitario.

In piena emergenza sanitaria che interessa l’Italia e l’Europa intera, la notizia diffusa dalla polizia di stato lascia l’amaro in bocca. In un’abitazione di Casoria, gli agenti dei Falchi della Squadra mobile hanno trovato e sequestrato un carico di 875 mascherine anti Coronavirus, non idonee all’uso sanitario, non idoneamente confezionate, senza data di scadenza e prive della scheda tecnica.

La persona denunciata è un 44enne già noto alle forze di polizia per precedente denuncia per ricettazione.