Casoria: la piccola grande solidarietà al tempo del Covid-19

Inoltre, uno di loro Enrico Riccardi in quanto proprietario di una sartoria, ha realizzato delle mascherine che ha dapprima provveduto a distribuire al vicinato e poi un’ulteriore parte la consegnerà insieme ai beni di prima necessità. L’ emergenza Covid 19 sta mettendo in ginocchio il nostro Paese ma questo non ferma le iniziative di solidarietà. Oltre ai grandi colossi e le piccole aziende, anche i privati scendono in campo con donazioni coalizzandosi in una gara di solidarietà.A tal proposito, c’è l’iniziativa di 8 ragazzi di Casoria, Arzano e Casavatore tra i 24 e i 32 anni, che hanno deciso di utilizzare il montepremi del fantacalcio, del valore di 720 euro, per l’acquisto di generi alimentari e beni di prima necessità per poi devolverli a chi, data la situazione critica, si trova in difficoltà. Vincenzo Grieco, Alessio De Rosa, Enrico Riccardi, Salvatore Corcione, Giuseppe Beato, Vincenzo De Simone, Salvatore Langella e Giuseppe Russo sono dei giovani operai e impiegati statali nonché promotori di questa iniziativa solidale.“Volevamo essere in prima fila e ci siamo organizzati da soli con le rispettive misure di sicurezza. Individueremo queste persone tramite alcune associazioni o tramite i social, Internapoli, Obiettivo Napoli, ed ora anche attraverso il Giornale di Casoria” – ha dichiarato Vincenzo Grieco.Inoltre, uno di loro Enrico Riccardi in quanto proprietario di una sartoria, ha realizzato delle mascherine che ha dapprima provveduto a distribuire al vicinato e poi un’ulteriore parte la consegnerà insieme ai beni di prima necessità.

“Il nostro obiettivo non è metterci in mostra. Utilizziamo i social al fine di sensibilizzare più persone affinché possano dare il loro contributo. Ognuno da solo può fare poco ma insieme diventa tanto. Aiutate come potete con alimenti, materiali di prima necessità o contribuite con piccole somme e ci occuperemo noi degli acquisti. Insieme si vince” – hanno postato i ragazzi sul loro profilo Facebook.