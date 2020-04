Casoria: La Mega Watt in prima linea per aiutare le famiglie bisognose

“Caro Concittadino,

è davvero devastante quello che sta accadendo in questi giorni, e ancor di più per tutte le persone che vivevano momenti di difficoltà e facevano una vita di sacrifici. Quando ci siamo chiesti come avremmo potuto dare un aiuto a chi sta soffrendo più di noi, a chi ha paura sentendosi solo ed abbandonato abbiamo pensato a qualcosa di concreto ma soprattutto immediato…………”

È così che comincia la storia di un bel gesto, quello della famiglia Marigliano, proprietari dello store Mega Watt, un gesto che porterà 1000 famiglie casoriane a passare una Pasqua più serena.

Nella mattinata di sabato 11 aprile infatti nello slargo esterno alla Mega Watt, nel rispetto le regole in vigore previste dal DPCM del 11.03.2020 e DPCM del 22.03.2020, si è avuta la distribuzione alle famiglie individuate tramite parrocchie cittadine e Caritas parrocchiali di pacchi alimentari.

L’impegno solidale non sempre si può misurare con il metro arido degli zeri che arricchiscono le donazioni. Nella difficile battaglia contro il contagio da Coronavirus ogni contributo fatto con entusiasmo ha un valore enorme, e in questi giorni le iniziative di cittadini e imprese per soccorrere i meno fortunati, mostrano un elevato valore umano.

Mascherine, donazioni di beni di prima necessità, e non ultimo preparazione di pasti caldi, sono solo alcune delle opere di solidarietà che danno vita ad una vera e propria gara di solidarietà da parte di molti imprenditori, commercianti nonché di cittadini.

Grazie a nome della Città un grazie, al quale ci uniamo con speranza, rivolto a tutti coloro che aiutano i propri concittadini in difficoltà mostrano il grande cuore di Casoria.

“un grazie di vero cuore alla MegaWatt, una delle eccellenze di Casoria, della Campania e d’Italia, per la donazione di generi alimentari di prima necessita alle famiglie fragili” le parole del Sindaco Raffaele Bene presente stamattina.

