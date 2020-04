Casoria: la Camiceria Valery converte l’attività in produzione di mascherine

La camiceria Valery SRL ha reso noto che l’imprenditore Franco Nienteaffatto titolare della storica impresa casoriana che dal 1976 è presente sul nostro territorio, per l’appunto l’ azienda Camiceria Valéry, sita in via Domenico Salierno, ha convertito la lavorazione attuale in produzione di mascherine ad uso civile ed industriale, rispettando i requisiti di sicurezza e di biocompatibilitá previsti dalle normative vigenti. Inoltre come si apprende, da fonti Ansa: L’azienda ha già provveduto alla produzione di un certo quantitativo di mascherine per donarle al comune di Casoria, e a vari centri polidiagnostici che ne avevano bisogno, firmando inoltre dei contratti con varie associazioni interessate. Per chi ne avesse bisogno e vuole maggiori informazioni su costi e modalità di consegna, può contattare il numero 3880742475 o il sito

https://www.camiceriavalery.com/. Un plauso da parte nostra all’imprenditore casoriano.

