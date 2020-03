Casoria: istituito in maniera permanente il Centro Operativo Comunale

Come di consueto, il sindaco di Casoria Raffaele Bene ci aggiorna sulle operazioni in corso e sulle misure messe in atto dall’amministrazione comunale per cercare di contenere il coronavirus.

Questa mattina c’è stata una riunione nella sala consiliare del Centro Operativo Comunale che da oggi è istituito in maniera permanente per gestire l’emergenza Covid 19.

Hanno presenziato la Protezione Civile Folgore di Casoria, Protezione civile” Le aquile “, la Croce Rossa, Ambulanze Misericordia, Assistenti Sociali, Asl Napoli 2 Nord, Polizia Locale, gli assessori delle politiche sociali Ornella Esposito, della Protezione civile Raffaele Petrone e dell’ ambiente Franco Russo.