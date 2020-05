Casoria: interrogazione urgente del consigliere Alessandro Puzone

L’architetto Alessandro Puzone, in qualità di Consigliere comunale, ha presentato un’interrogazione urgente al Sindaco di Casoria Raffaele Bene. Chiede al primo cittadino di considerare l’andamento degli atti prodotti dal Settore Pianificazione Urbanistica e dall’ Ufficio di Piano, per l’adozione del PUC ( Piano Urbanistico Comunale), di conoscere le attività e il lavoro svolto dal DIARC sino ad oggi e di conoscere se ci sono fondi disponibili per proseguire il lavoro per la redazione finale del PUC.

“Da marzo in poi tutte le energie si sono concentrate sull’emergenza epidemiologica del Virus Covid-19.

Ma ora è arrivato il momento di cambiare marcia e non bisogna dimenticarsi che nei prossimi giorni dovremmo discutere di atti fondamentali per la nostra città. Ho presentato un’interrogazione sul PUC, in quanto siamo di fronte a un duplice rischio: da un lato, se non si arriva alla sua adozione entro il 30 settembre, verremmo commissariati e, dall’altro, con la scusa che manca poco tempo si fa un Piano Urbanistico superficiale, non degno di una città come Casoria. Un’amministrazione che ha a cuore le sorti della città, si sarebbe attivata per tempo, senza perdere un minuto di più ” – ha commentato il consigliere Puzone.