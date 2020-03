Casoria: interrogazione urgente al Sindaco da parte del Movimento Cinque Stelle relativa alla scarsità di acqua

Il Movimento Cinque Stelle di Casoria ha inviato un’interrogazione urgente al Sindaco di Casoria Raffaele Bene, relativa alla mancanza di pressione idrica in alcune zone della città.

“Da troppo tempo i cittadini ci stanno segnalando la problematica della scarsità di acqua ai piani alti delle abitazioni del centro storico cittadino.

Il medesimo problema si verifica anche ai piani bassi nelle zone al confine con Afragola, nei giorni festivi” – ha dichiarato Elena Vignati, la portavoce del Movimento.

In particolare la Vignati, Gaetano Palumbo e Mauro Baratto chiedono di sapere a cosa è dovuto il fenomeno sopra descritto e quali provvedimenti intende prendere l’amministrazione per far fronte al problema.

“Abbiamo quindi ritenuto opportuno interrogare l’amministrazione sui possibili motivi di questo disagio e sulle soluzioni che intende proporre” – ha concluso la Vignati.