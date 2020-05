CASORIA: INCURIA E DEGRADO NEL QUARTIERE CASTAGNA

di Andrea Papaccio –

Esiste a Casoria una zona da anni completamente dimenticata dalle istituzioni. È il quartiere Castagna, da sempre ormai vittima predestinata della mala gestione e della manutenzione assente. Il sobborgo residenziale, abitato da migliaia di residenti, posto nelle immediate vicinanze dello sbocco autostradale, ha conosciuto col tempo un progressivo abbandonato coinciso paradossalmente con il parallelo incremento demografico della zona. Gli abitanti lamentano la totale mancanza di vigilanza, pur trovandosi a poche centinaia di metri dal comando della Polizia Municipale, che ha causato un aumento delle corse di auto clandestine, dei furti e delle rapine. Le aiuole limitrofe alla Parrocchia di San Giustino crescono ormai incontrollate, raggiungendo altezza d’uomo e diventando un habitat perfetto per blatte e insetti. Grave è anche la completa mancanza di strisce pedonali e di dossi rallentatori, questi ultimi rimossi col tempo da criminali e teppisti, che facilitano gli automobilisti a raggiungere velocità folli, mettendo a repentaglio i bambini che giocano nelle vicinanze. In ultimo la comunità segnala che dopo i lavori di installazione della fibra ottica, al centro della carreggiata è rimasta una profonda fenditura che non è mai stata rattoppata. Centri di aggregazione, manco a parlarne. Solo La Chiesa che dà un po’ di luce e speranza al quartiere dimenticato. Tocca alla amministrazione comunale, ed a quei consiglieri che nel quartiere hanno raccolto copiosi consensi elettorali ridare fiducia nelle istituzioni ai cittadini del quartiere Castagna.