Casoria, incremento del piano vaccini

In questi giorni il Comune di Casoria è alacremente al lavoro con l’ASL Napoli 2 e il Distretto 43 per l’accelerazione della campagna vaccinale di massa.

Solo nel nostro distretto è stata attivata la vaccinazione domiciliare per gli over-80 e sono state approntate le ultime pratiche per l’apertura di un nuovo centro vaccinale all’Ospedale dei Camilliani al centro di Casoria.

Inoltre, in accordo con la Regione Campania, potrebbe partire un nuovo centro vaccinale territoriale nei capannoni Atitech, nella zona di via Pascoli al confine tra Casoria e Capodichino.

In alternativa il Comune di Casoria ha già messo a disposizione, per il territorio comunale, la palestra della scuola in via Puccini, dopo aver nelle scorse settimane messo a disposizione dell’ASL diverse strutture comunali e tra queste sia il Palazzetto dello Sport che diverse palestre scolastiche.

L’obiettivo prefissato da Comune, ASL e Regione è triplicare i numeri della campagna vaccinale nel giro di 10-15 giorni.