Un’intensa e nera colonna di fumo, si è alzata sabato pomeriggio in zona Via Capri. Le prime notizie parlano di una falegnameria di Via Favignana che sta andando a fuoco, sul posto erano presenti le forze dell’ordine e tre camion dei vigili del fuoco impegnati nelle operazioni di spegnimento e per le indagini del caso. Il rogo è stato domato, sul posto poi sono arrivati i proprietari che sembra fossero impegnati in un evento privato.

Condividi su