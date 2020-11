Casoria: il Sindaco Bene in isolamento in attesa di accertamenti

Tramite un comunicato diramato su Facebook, lo staff di Raffaele Bene ha fatto chiarezza sulle reali condizioni di salute del primo cittadino di Casoria, sulle quali, come si legge nel comunicato: “molti stanno facendo indelicate speculazioni mediatiche.” Secondo quanto si legge, il Sindaco è attualmente in isolamento, dopo aver manifestato forti sintomi influenzali che potrebbero anche essere riconducibili all’infezione da nuovo coronavirus. Toccherà adesso agli esami clinici accertare se si tratti o meno di Covid-19. Ovviamente, si legge nel post pubblicato sulla bacheca social del Sindaco a cura del suo Staff: “ è stato richiesto il tampone e se dovesse essere positivo, i cittadini saranno i primi ad essere informati, come sempre.

Nel frattempo si richiede rispetto, delicatezza e riservatezza per il Sindaco e per tutta la sua famiglia”. Al Sindaco Bene l’augurio di pronta guarigione dal Giornale di Casoria.