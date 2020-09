CASORIA: il sindaco Bene annuncia la presenza di 2 nuovi casi di coronavirus in città

Continuano a crescere i casi di coronavirus in città. Con una nota su Facebook il primo cittadino Raffaele Bene ha annunciato la presenza di due nuovi cittadini positivi al Covid-19 all’interno del territorio comunale.

Si tratta ancora una volta di due casoriani di rientro dalla vacanze all’estero, un copione che si sta ripetendo in maniera simile in tutta la penisola.

Salgono a 15 i casi totali ancora attivi di SarsCov2 nella nostra città.

La comunità è tenuta a rispettare le norme anti contagio imposte dai decreti legislativi in materia di contenimento del virus per evitare un nuovo incremento di positivi nella nostra regione.

