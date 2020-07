Casoria: il Municipio sarà illuminato ogni sera con i colori del tricolore italiano

“Riempiamo i nostri cuori di speranza e recuperiamo il nostro senso di comunità.” Così il sindaco di Casoria Raffaele Bene presenta l’iniziativa inaugurata ieri sera che vede il palazzo comunale di Piazza Cirilo illuminato con i colori del tricolore italiano.

Un gesto semplice, ma efficace, che mira a donare decoro alla piazza principale della città. Il tricolore deve essere un segnale per tutti quei cittadini che in questi mesi hanno vissuto sulla propria pelle l’emergenza sanitaria. Vedere il Municipio illuminato dai colori della nostra bandiera non potrà non risvegliare in noi sentimenti come l’appartenenza alla comunità e al territorio, che proprio in queste settimane sta cercando di rialzarsi dopo la chiusura imposta dal lockdown.

