Casoria: il contributo di Casoria Ambiente durante l’emergenza Covid

Casoria Ambiente rende noto che è attiva per dare il suo contributo all’emergenza Covid-19.

“La tutela dell’ambiente, la gestione della raccolta differenziata sono ancora più importanti in questa fase storica dove soltanto con il rispetto di regole condivise, con la salvaguardia del senso di comunità possiamo pensare ad un futuro migliore” – ha comunicato la società.

Pertanto, Casoria Ambiente ha predisposto un nuovo servizio per la comunità attivando per le persone risultate positive al virus, il servizio gratuito di raccolta a domicilio per tutto il periodo di positività.

Basterà una telefonata al numero dedicato 081.197.20.210 per registrarsi ed attivare il servizio che sarà poi confermato attraverso un sms con tutte le informazioni necessarie per fornire ulteriori informazioni e coordinare insieme, modalità di ritiro.

“Da qualche giorno Casoria è in calo nel numero degli attualmente positivi, ciò non deve farci abbassare la guardia, anche per questo motivo abbiamo voluto predisporre questo servizio per aiutare la comunità, dare il nostro contributo alla lotta contro questo maledetto virus”, spiega Massimo Iodice, amministratore unico di Casoria Ambiente