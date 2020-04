Casoria, il centrodestra chiede la proroga  termini del bando per i buoni  spesa

Riceviamo e Pubblichiamo

Presentata l’istanza al Sindaco: “I soldi ci sono, riapriamo il bando a favore dei cittadini”

Il Sindaco di Casoria, accogliendo la proposta, può concedere “ulteriori 10 giorni per la presentazione della domanda (relativa ai buoni spesa, nda) con la possibilità di presentare la stessa fisicamente presso gli uffici delle politiche sociali”.

È questa la richiesta, con istanza scritta destinata al Primo Cittadino e al Presidente del Consiglio Comunale, dei consiglieri di centro-destra, che raccolgono l’istanza dei partiti Forza Italia, Lega, UDC, Fratelli d’Italia.

I fatti: domenica 19 aprile Bene, in un video sulla sua pagina Facebook, ha rivelato che “la cifra stanziata dallo stato coprirà tutte le domande”. Il numero di queste ultime dovrebbe aggirarsi intorno alle 3mila unità.

Secondo Angela Russo, Alessandro Puzone e Rino Fico – i firmatari dell’interrogazione – “molti cittadini per le modalità previste dal bando di presentazione della domanda non sono stati in grado di presentare nei termini l’istanza prevista,la riapertura del bando per 10 giorni con modalità di presentazione anche di persona con le giuste precauzioni,(peraltro già adottate dall’ amministrazione in sede di consegna dei buoni) si rende indispensabile ”

Il comune di Casoria ha ricevuto un contributo di ben 724.287,94€ e sarebbe davvero un peccato che molte famiglie, magari perché non hanno una connessione internet e un PC o non sono riusciti a mettersi in contatto telefonicamente , non possano avere un sostegno economico, che mai come in questo momento è indispensabile.