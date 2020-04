Casoria, I TRAV. Via Diaz: Auto sprofonda in una voragine

Si è sfiorata la tragedia per un crollo stradale questa mattina in pieno centro storico a Casoria. Questa volta a cedere il fondo del piazzale privato di un condominio di Via Diaz alla I trav. La causa, ancora da accertare, sarebbe una perdita d’acqua della fogna privata dello stesso condominio. Non ci sono feriti, ma un’automobile è sprofondata nella voragine, fortunatamente non si trovavano al momento persone nei dintorni.

Sul posto i vigili urbani, tecnici del comune, Ottogas e i vigili del fuoco per i rilievi del caso e in attesa di Enel Gas per mettere in sicurezza le condotte del gas prima di procedere alle operazioni di recupero dell’automobile.