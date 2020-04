Casoria: i buoni spesa donati dal Gruppo Di Palo Cash & Carry a quattro comuni

Il Gruppo Di Palo Cash & Carry ha aggiunto un importante tassello al fine di potenziare la rete di sostegno e solidarietà rivolta a chi è in difficoltà durante questa emergenza socio – sanitaria. Il tutto si è concretizzato con una donazione di 400 buoni spesa da 50€ destinati a 400 famiglie dei comuni di Casoria, Afragola, Cardito e Crispano. I buoni spesa sono stati già consegnati ai Sindaci dei 4 comuni che si occuperanno della distribuzione ai più bisognosi.

I cittadini di Afragola e Casoria potranno utilizzare i buoni spesa presso il Supermercato Crai del Parco

Commerciale I Pini, sito in via S.S.Sannitica 87 (Casoria), mentre i residenti nei comuni di Cardito e Crispano potranno recarsi presso il Supermercato Crai del Centro Commerciale La Masseria, in Via Mahatma Gandhi (Cardito).

“Un ringraziamento di cuore al Gruppo Di Palo Cash & Carry, vera eccellenza del nostro territorio.

Una famiglia straordinaria ispirata da grandi valori che fanno di essa un faro per la nostra intera comunità” – queste le parole di ringraziamento del primo cittadino di Casoria Raffaele Bene sui social.