CASORIA, GIOVENTU’ NAZIONALE: BENE IL CENTRODESTRA LOCALE SUL SOSTEGNO AI COMMERCIANTI.

“Apprendiamo con estrema soddisfazione l’impegno del centrodestra per il sostegno al commercio locale, con la proposta di un articolato programma di misure, tra le quali la concessione di suolo pubblico agli esercizi commerciali di somministrazione. Soprattutto quelli più piccoli, infatti, potrebbero avere delle difficoltà nell’applicazione delle norme per il distanziamento sociale, che l’amministrazione comunale può contribuire a superare. Andava in tal senso la proposta che il nostro movimento giovanile ha proposto ufficialmente il 29 aprile scorso, anche in considerazione del fatto che molto spesso queste piccole attività sono frutto dell’iniziativa di giovani casoriani. Ci fa decisamente piacere che tutti i partiti della coalizione di centrodestra abbiano voluta sposarla, dando ad essa inevitabilmente una forza maggiore”, è quanto dichiara Gennaro Altieri, responsabile cittadino di Gioventù Nazionale, movimento giovanile di Fratelli d’Italia.

