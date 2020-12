Casoria, Fratelli d’Italia: amministrazione bene, squallido teatrino ai danni della citta’

Che il caravanserraglio attualmente alla guida di Casoria finisse ben presto impantanato nella palude dei tatticismi era cosa ben nota, a chiunque faccia politica. Certi decorsi non sono inattesi, quando ci si trova di fronte a comitati di affari, interessati principalmente alla gestione, e alla spartizione degli ultimi brandelli di Città. Ciò che però lascia letteralmente basiti, questa volta, è la tempistica di questo squallido rituale. In un momento più che drammatico, Bene e compagnia preferiscono perdere tempo nei loro giochetti all’ombra delle stanze del potere, aprendo una versione social del più classico dei “mercati delle vacche”. E non siamo solo noi a dirlo: autorevoli esponenti di quella stessa maggioranza, hanno espresso il loro disappunto, per una inerzia che si protrae da più mesi, dopo la consegna delle casse vuote alla commissione per il dissesto. La Città ha urgente bisogno di una guida. Una guida che dia risposte. Sulla sicurezza, per esempio; ma anche sugli interventi necessari, a contrastare i drammi sociali, che la pandemia ha fatto deflagrare. Dove sono per esempio i buoni spesa covid, previsti dal decreto “Ristori-ter”, misura che peraltro non prevede particolari difficoltà, essendo già stato testato nel corso del primo confinamento. Noi speriamo in un sussulto di dignità, che porti questi individui a mollare la presa alla loro comoda poltrona!

