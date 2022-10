Casoria, finanziamento PNRR per gli alberi

Casoria è stata finanziata nell’ambito del progetto “Intervento di forestazione urbana nei comuni delle aree interne della città metropolitana”, elaborato dal settore tecnico con la Città Metropolitana di Napoli. L’intervento sul territorio di Casoria riguarda circa 11 ettari, pertanto la somma relativa è di circa € 480.000,00, da impiegare per incrementare il patrimonio arboreo anche dei parchi pubblici già esistenti e di altre aree che possono accogliere alberature. E’ stata pubblicata la graduatoria dei progetti finanziati nell’abito dell’ ”Avviso pubblico per la presentazione di proposte di intervento di forestazione urbana, periurbana ed extraurbana nelle città metropolitane da finanziare nell’ambito del piano nazionale di ripresa e resilienza”.

“Siamo molto orgogliosi di questo finanziamento e che sia stata apprezzata la nostra proposta progettuale. Casoria ha bisogno di valorizzare gli spazi verdi e per noi è prioritaria la realizzazione di sempre più aree a disposizione dei nostri cittadini, dei bambini, del tempo libero per anziani e delle famiglie. Grazie a questa misura miglioreremo la qualità dei parchi e delle altre zone verdi della nostra città. Grazie all’ufficio tecnico per il lavoro svolto in sinergia con la Città Metropolitana”.

Così in una nota congiunta il sindaco di Casoria, Raffaele Bene e l’assessore al Pnrr, Maria Tommasina D’Onofrio